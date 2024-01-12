В томском Ботсаду зацвела коллекция азалий

12 января 2024 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Ботаническом саду Томского государственного университета начинается массовое цветение азалий. В этом году оно наступило на месяц раньше, сообщает пресс-служба вуза.

Коллекция азалий Ботсада насчитывает 160 сортов, включая 30 сортов собственной селекции.

— В нашей коллекции подросли экземпляры раннецветущих сортов, что позволило, в целом, увеличить срок цветения с января по март. Сейчас цветет около 20 сортов азалий — Леопольд Астрид, Тесла, Монт Ванту, Акварель, Северная Звезда, Каприз, Инка, Эйгер и другие, — рассказывает научный сотрудник лаборатории тропических и субтропических растений СибБС ТГУ Светлана Романова. — Далее примут эстафету среднецветущие, а к середине марта позднецветущие сорта, что позволит нашим посетителям любоваться их цветением на месяц дольше. В целом куст азалии цветет один-два месяца.

Многие сорта были привезены из коллекций ботанических садов России — из Санкт-Петербурга, Москвы и Владивостока, но сейчас селекционные работы по выведению новых сортов азалий ведутся только в томском ботаническом саду. Ближе к марту ожидается цветение новых гибридов, полученных селекционерами СибБС ТГУ.

Посмотреть на цветение азалий можно в оранжереях на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00, либо по четвергам на экскурсии в составе организованной группы (только по предварительной записи).

Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей.

Фото: СибБС ТГУ

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