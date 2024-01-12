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В воскресенье томичей ждут метели и гололедица

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В воскресенье днем, 14 января, и ночью 15 января в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, метели, ухудшение видимости, порывы ветра 25-27 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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