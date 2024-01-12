Томичка искала водителя для поездки в горнолыжный комплекс, но в итоге лишилась 1,4 млн рублей

12 января 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томичка стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег после поиска водителя для поездки на горнолыжный комплекс.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, женщина договорилась с водителем в одном из мессенджеров и оплатила транспортные услуги. После этого ей позвонили якобы из банка и сообщили, что её деньги в опасности, а чтобы спасти средства необходимо перевести их на «безопасный счет». Женщина послушала неизвестных.

На следующий день с ней снова связались злоумышленники. Они сказали, что на имя потерпевшей оформлен кредит, аннулировать который можно только получив денежные средства разных банках. В итоге потерпевшая под диктовку звонивших оформила три кредита и две кредитные карты, а также заняла 200 тыс. рублей у знакомых. Все деньги она перевела на указанные злоумышленниками счета.

В итоге сумма ущерба составила около 1,4 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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