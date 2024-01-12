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В Томске хирурги удалили у пенсионерки полуметровую опухоль

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Томские онкологи провели операцию 76-летней пациентке и удалили гигантскую опухоль правого яичника, сообщает пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Пенсионерка обратилась в томскую медсанчасть №2 с жалобами на боль внизу живота и его увеличение в размерах. После обследования медики выявили опухоль и направили женщину в Томский онкодиспансер для оперативного лечения.

В итоге онкологи удалили опухоль размером 50*45*44 см, исходящая из правого яичника, кистозно-солидного строения, занимающая весь объем брюшной полости. Уточняется, что новообразование было удалено крайне аккуратно, без повреждения капсулы.

Пациентке поставили диагноз «Эндометриоидная аденокарцинома». После лечения женщине поставлена начальная стадия развития злокачественного новообразования, которая не требует назначения курсов химиотерапии.

Оперирующий состав бригады представили: хирург, врач-онкогинеколог Александр Яцковский, ассистентами выступили руководитель кластера, врач-гинеколог Галина Староха, а также ординатор Денис Чернов.

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