Томичей приглашают погадать на книгах

12 января 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Во вторник, 16 января, в томской рюмочной «Спиритс» пройдет «Литературное гадание» с артистами томских театров, сообщают организаторы.

— Как человек, который любит гадать, любит книги и любит театр, я решила, что январь — самое время объединить эти интересы, — рассказывает организатор Мария Симонова. — В январские святки всегда было принято гадать. Один из простых и любопытных методов — гадание по книгам. От этого принципа я и оттолкнулась. Гости «Литературного гадания» выбирают цифру, а актеры читают фрагмент из произведения, который в этот вечер превращается в своеобразное предсказание.

В этот вечер прозвучат отрывки из знаменитых текстов — от Пушкина, Уайльда, Шоу, Лескова до всеми любимых детских повестей. Организаторы обещают яркие и вдохновляющие цитаты. Прочтут их заслуженный артист РФ Евгений Казаков и актёры Екатерина Мельдер и Данила Дейкун.

Мероприятие пройдет в рюмочной «Спиритс» на ул. Розы Люксембург, 5/1. Стоимость билетов 600-700 рублей. Приобрести их можно, написав в whatsApp по телефону 89059910583 или личные сообщения группы «ВКонтакте».

Начало в 19.00.

16+

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