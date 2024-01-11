В конце января часть жителей Советского района останется без воды

11 января 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В пятницу, 26 января, в Томске ряд домов в Советском районе Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения. Бригады «Томскводоканала» выполнят переврезку новой водопроводной линии диаметром 300 мм по ул. Осенней — ул. 1-й Заречной.

На время проведения работ, в пятницу с 09.00 до 23.00 без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Балтийская ул, 19/1, 23, 23/1, 24;

Заречная 1-я ул, 1, 4, 6, 6/1, 6/2, 6а, 6Б, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 33, 33а, 37, 39, 41, 43;

Заречная 2-я ул, 1, 2, 2а, 2в, 2г, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 53, 55;

Заречная 3-я ул, 1, 2, строение 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 38а, 42, 44, 46, 48, 50;

Заречная 4-я ул, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 34;

Заречная 5-я ул, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22;

Малиновый проезд, 1, 3, 4;

Новоселов ул, 1, 2, 3, 4, 6, 10;

Осенняя ул, 1, 3, 4, 8;

Селькупская ул, 3;

Тальниковая ул, 1а, 1Б;

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно, а также держать краны в закрытом состоянии во время проведения работ на водопроводных сетях, чтобы избежать возможного затопления.

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