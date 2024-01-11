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В конце января часть жителей Советского района останется без воды

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В пятницу, 26 января, в Томске ряд домов в Советском районе Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения. Бригады «Томскводоканала» выполнят переврезку новой водопроводной линии диаметром 300 мм по ул. Осенней — ул. 1-й Заречной.

На время проведения работ, в пятницу с 09.00 до 23.00 без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно, а также держать краны в закрытом состоянии во время проведения работ на водопроводных сетях, чтобы избежать возможного затопления.

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