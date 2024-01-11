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Более 50 сообщений о последствиях ночного ветра поступило в оперативно-дежурную служб Томска

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В Томске после сильного ветра в оперативно-дежурную службу поступило 52 сообщения от граждан о последствиях воздействия стихии.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, была передана информация об одном упавшем и еще одном поврежденном светофорах, об одном упавшем дереве, упавшей оконной раме и секции забора, пяти отключениях электроэнергии.

«Электричество уже полностью восстановлено, в ближайшее время остальные последствия будут убраны. Переметы на городских дорогах, которые образовались из-за метели, расчищает спецтехника МБУ „Томск САХ“, для этого сегодня продлена дневная смена», — сказал заммэра по благоустройству Николай Глебович.

Томичи могут сообщить о последствиях ветра или иных городских проблемах, требующих оперативного реагирования, в городскую оперативно-дежурную службу по телефону 005.

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