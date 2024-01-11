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Бывший замдиректора томского филиала «Рослесинфорга» возглавил «Томсклесхоз»

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ОГАУ «Томсклесхоз» возглавил Вячеслав Гузий, ранее занимавший пост заместителя директора томского филиала ФГБУ «Рослесинфорга».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, новый директор имеет профильное образование и управленческий опыт в сфере лесного планирования и проектирования. В 2007 году окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности «Лесное хозяйство», после чего работал в лесном хозяйстве Красноярского края, с 2018 года — Томской области.

В томском филиале ФГБУ «Рослесинфорг» Вячеслав Гузий прошел путь от главного специалиста до заместителя директора.

«Томсклесхоз» выполняет ключевые функции развития лесного хозяйства на территории региона: проводит работы по лесовосстановлению, уходу за лесами, уборке неликвидной древесины, ведению питомнического хозяйства для выращивания собственного посадочного материала, содержанию страхового фонда семян лесных растений, профилактике и тушение лесных пожаров в наземной зоне.

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