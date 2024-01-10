В Томске готовят площадку для Крещенских купаний

10 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске Крещенские купания на Томи пройдут в районе ул. Трифонова 19 января. Администрация города совместно с Томской епархией готовит здесь соответствующую площадку.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, специалисты департамента дорожной деятельности Томска совместно с представителями ГИБДД проработали схему движения транспорта на этом участке. Предполагается, что в канун купаний подрядчики мэрии расчистят подъезды.

В пятницу, 19 января, здесь установят палатки для переодевания. На берегу будут оборудованы точки общепита.

Традиционно возле купелей будут дежурить медики, сотрудники МЧС, волонтеры и народные дружинники.

Само купание пройдет с 12.00 до 21.00.

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