В новогодние праздники в Томской области на 45% снизилась заболеваемость ОРВИ
За первую неделю нового года в Томской области на 45% снизился уровень заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Уровень заболеваемости по Томской области ниже уровня эпидемического порога на 22%. Но в отдельных районах — Александровском, Асиновском, Кривошеинском, Томском и Шегарском — фиксируется его превышение.
В целом в структуре заболевших дети составляют 49%, взрослые 51%. В Томске уровень заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 8%.
Также за прошедшую неделю в регионе было выявлено 23 случая гриппа А (H3N2). Чаще выявляются вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, бокавирусы. Также зафиксировано 65 случаев заболевания COVID-19.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».