В новогодние праздники в Томской области на 45% снизилась заболеваемость ОРВИ

10 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

За первую неделю нового года в Томской области на 45% снизился уровень заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости по Томской области ниже уровня эпидемического порога на 22%. Но в отдельных районах — Александровском, Асиновском, Кривошеинском, Томском и Шегарском — фиксируется его превышение.

В целом в структуре заболевших дети составляют 49%, взрослые 51%. В Томске уровень заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 8%.

Также за прошедшую неделю в регионе было выявлено 23 случая гриппа А (H3N2). Чаще выявляются вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, бокавирусы. Также зафиксировано 65 случаев заболевания COVID-19.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».