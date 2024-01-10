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В новогодние праздники в Томской области на 45% снизилась заболеваемость ОРВИ

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За первую неделю нового года в Томской области на 45% снизился уровень заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости по Томской области ниже уровня эпидемического порога на 22%. Но в отдельных районах — Александровском, Асиновском, Кривошеинском, Томском и Шегарском — фиксируется его превышение.

В целом в структуре заболевших дети составляют 49%, взрослые 51%. В Томске уровень заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 8%.

Также за прошедшую неделю в регионе было выявлено 23 случая гриппа А (H3N2). Чаще выявляются вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, бокавирусы. Также зафиксировано 65 случаев заболевания COVID-19.

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