Томичи смогут сдать новогодние ёлки на корм коровам

10 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В воскресенье, 14 января, в Томске стартует ежегодная экологическая акция «Ёлки для буренки». В её рамках которой томичи смогут сдать новогодние деревья на корм коровам, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Для участия в акции необходимо оставить ёлки на контейнерных площадках (не помещая в сами контейнеры), которые обслуживает «Спецавтохозяйство». Предварительно деревья нужно очистить от мишуры и праздничных украшений, а еще не заматывать в пленку.

Региональный оператор увезет ёлки в поселок Мирный на племенной завод «Заварзинский», где из них сделают витаминную муку, богатую витаминами А, В, микро- и макроэлементами, которая станет полезной добавкой для подкормки молодняка и стельных коров.

Акция продлится до первого февраля 2024 года.

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