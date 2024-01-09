Ветер повредил два светофора и три дорожных знака в Томске
Минувшей ночью из-за сильного ветра в оперативно-дежурную службу поступило 113 сообщений от томичей.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, из-за непогоды упал один светофор, еще два были повреждены. Кроме того, сообщалось об упавших балконных рамах, трех сломанных дорожных знаках и четырех отключениях электроэнергии.
В сообщении уточняется, что в Академгородке электроэнергия была полностью восстановлена в течение двух часов, к утру восстановили электроснабжение в пос. Апрель. Также бригады оперативно занимаются ремонтом сетей сразу же после получения сигналов. Поврежденные светофоры и дорожные знаки восстановят в ближайшее время.
Томичи также могут сообщить о последствиях ветра или иных городских проблемах, требующих оперативного реагирования, в городскую оперативно-дежурную службу по телефону 005.
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