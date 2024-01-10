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Томские художники могут принять участие в стрит-арт фестивале «Окрашено»

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Томские художники могут принять участие в фестивале «Окрашено», который пройдет в Шерегеше с 1 по 7 июля 2024 года. Прием заявок уже стартовал и продлится до 31 января.

«Наш фестиваль — это путешествие по удивительному миру уличного искусства, создающему новый культурный слой в сердце гор», — уточняют организаторы.

Художникам, прошедшим отбор, предстоит превратить здания «в живые полотна» среди «уютных склонов курорта». При этом организаторы оплачивают проезд, проживание, питание, помощников, материалы и гонорар в размере от 20 до 70 тыс. рублей.

Заполнить заявку на участие можно здесь. Организаторы обещают связаться с потенциальными участниками в середине февраля.

«Окрашено» — это ежегодный стрит-арт фестиваль, инициированный «Такнадо бюро», которое занимается коммерческой росписью городских стен. За шесть лет его участники создали 35 арт-объектов. Организаторы мечтают, чтобы стрит-арта стало больше, чем рекламы. Одним из участников фестиваля в прошлом году был уличный художник из Томска Илья (Wince) Маломощенко.

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