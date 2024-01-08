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Завтра томичей ждут мокрый снег и похолодание

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Завтра, 9 января, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются усиление ветра 18-23 м/с, снег, местами сильный, метели, ухудшение видимости, ночью мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Похолодание», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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