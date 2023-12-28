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Томичка хотела заработать на «удаленке», выкупая товары, но стала жертвой мошенников

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В Томске жительница поселка Зональная Станция стала жертвой мошенников и лишилась 60 тыс. рублей в попытке заработать, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, с 23-летней девушкой в одном из мессенджеров связались неизвестные и предложили дополнительный заработок: выкупать товар на предложенном сайте, тем самым поднимая его рейтинг. Предполагалось, что потраченные деньги будут возвращены с процентами.

Потерпевшая согласилась, но когда решила вывести средства, администратор сайта пояснил, что необходимо совершить покупок ещё на 40 тыс. рублей. После чего заявительница поняла, что стала жертвой мошенников.

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