На днях томичей ждут мокрый снег, метели и похолодание

28 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В пятницу и субботу, 29 и 30 декабря, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидается снег, в том числе мокрый, метели, ухудшение видимости, отложение мокрого снега, порывы ветра 18-23 м/с, на дорогах снежные заносы. Резкое похолодание», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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