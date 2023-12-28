18+
18+
РЕКЛАМА

На днях томичей ждут мокрый снег, метели и похолодание

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, прогноз погоды погода в Томске метели погода на завтра штормовое оперативное предупреждение На днях томичей ждут мокрый снег, метели и похолодание

В пятницу и субботу, 29 и 30 декабря, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидается снег, в том числе мокрый, метели, ухудшение видимости, отложение мокрого снега, порывы ветра 18-23 м/с, на дорогах снежные заносы. Резкое похолодание», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Два новых светофора установили на ул. Р. Люксембург в Томске

6 декабря 2023
Томские новости

«Томский Обзор» представляет волшебный проект «Усовка — улица детства»

13 декабря 2023
Томские новости

Место встречи. Работодатели и активные студенты познакомились на площадке молодежного HR-коммьюнити

21 декабря 2023
Томские новости

В томском Ботсаду зацвел пачули — любимое растение парфюмеров

1 декабря 2023
Томские новости

В Томске усовершенствовали шесть пешеходных переходов

2 декабря 2023
Томские новости

В томском Буфф-саду заработало освещение

17 декабря 2023
Томские новости

Томичей приглашают на презентацию двух поэтических сборников

10 декабря 2023
Томские новости

В Калининграде определили лучших молодых атомщиков на финале акселератора «Новая высота»

19 декабря 2023
Томские новости

Томичи выберут лучшую ледовую скульптуру на Ново-Соборной площади

21 декабря 2023