18+
18+
РЕКЛАМА

Редакция ТО: С Новым годом!

Наше совместное с издательством Макушин Медиа поздравление в этом году посвящено Новому году из детства. Тому, который вы всегда будете вспоминать с теплом и который всегда будет дарить ощущение дома, праздника и радости. А истории о таких Новых годах от редакции читайте в нашей новогодней подборке.

.
Художник: Константин Попов, издательство «Макушин Медиа».

Спасибо, что вы были с нами в этом году.
Желаем вам жизнеутверждающего 2024-го.

Редакция «Томского Обзора»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Калининграде определили лучших молодых атомщиков на финале акселератора «Новая высота»

19 декабря 2023
Томские новости

Томские актеры прочтут волшебную новеллу Гофмана «Королевская невеста»

10 декабря 2023
Томские новости

Томичи могут связать теплую одежду детям с экстремально низким весом

5 декабря 2023
Томские новости

В Томске при поддержке «Газпромнефть-Востока» впервые открылась выставка из 120 акварельных картин художника из Каргаска Дмитрия Лаврова

6 декабря 2023
Город

Раз, два, три... елочка гори! Как выглядят главные новогодние красавицы в городах Сибири

29 декабря 2023
Томские новости

В Томской области открыли еще две ледовые переправы

9 декабря 2023
Томские новости

Томичка хотела заработать на «удаленке», выкупая товары, но стала жертвой мошенников

28 декабря 2023
Томские новости

В Томске к Новому году украсят более 70 елей

7 декабря 2023