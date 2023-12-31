Редакция ТО: С Новым годом!
31 декабря 2023 / Томский Обзор
Наше совместное с издательством Макушин Медиа поздравление в этом году посвящено Новому году из детства. Тому, который вы всегда будете вспоминать с теплом и который всегда будет дарить ощущение дома, праздника и радости. А истории о таких Новых годах от редакции читайте в нашей новогодней подборке.
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Спасибо, что вы были с нами в этом году.
Желаем вам жизнеутверждающего 2024-го.
Редакция «Томского Обзора»
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