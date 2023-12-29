Ковер, Дед Мороз и песни под гитару. В Томске прошла иммерсивная презентация медиапроекта «Усовка — улица детства»

29 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Павел Стефанский

На прошлой неделе в Томске состоялась иммерсивная презентация медиапроекта «Усовка — улица детства», созданного журналистом РИА «Томск», доцентом высшей школы журналистики Анной Ярославцевой при активном участии студентов ВШЖ ТГУ.

Организаторы приготовили для гостей небольшую выставку из предметов, отсылающих к 80-90-м годам прошлого века: книги, видеокассеты, куклы, Дед Мороз из папье-маше и старый «Том и Джерри» по телевизору с видеомагнитофоном. А еще здесь можно было потрогать огромный «калькулятор» времен СССР — арифмометр, который был найден на томском заводе «Контур», игру «За рулем», которую делал Томский приборный завод. Также все желающие могли сделать фотографию в специальной фотозоне с креслом и настенным ковром.

Фото на фоне ковра Фото: Павел Стефанский

Гостей презентации ждало путешествие на ностальгическом экспрессе «Назад в прошлое» по пяти станциями: «детство в СССР», «Лихие и прекрасные 90-е», «Знаменитые окрестности», «Житие в общаге», «Михаил Усов. Человек, улица и памятник».

Анна Ярославцева на презентации Фото: Павел Стефанский

— Я давно работаю в публичной сфере и прекрасно понимаю, каких усилий сегодня стоит собрать людей на мероприятие. Их проходит очень много, конкуренция безумная. Поэтому то количество людей, которое пришло на «Усовку», конечно, меня поразило. Зарегистрировались 150 человек! Ажиотаж был невероятный — каждый день мне писали или звонили незнакомые люди, просили помочь с регистрацией, спрашивали, можно ли подойти с друзьями, с родителями, которые прожили на Усовке всю жизнь, с однокурсниками из Политеха, которые здесь учились. Спрашивали, долго ли продлится выставка с предметами из 80-90х, чтобы успеть ее посмотреть. Одна женщина хотела прийти с целым классом. И после презентации тоже написали многие: «Ваш проект в десятку!», «Хочется плакать и петь одновременно», «Спасибо, что напомнили о детстве и юности», «Ждём продолжения маршрута по Усовке и другим улицам», — рассказала «Томскому Обзору» Анна Ярославцева.

Гости мероприятия вспомнили ушедшее время. А помогали им в этом старые фото и видео, музыкальные коллажи и рассказы из жизни четы Ярославцевых. Интересными историями также поделились председатель комитета по информационной политике администрации Томска Сергей Никифоров и редактор «Томского Обзора» Василина Фаткулина.

Погружаться в ушедшую эпоху гостям мероприятия помогли песни под гитару и знаковые для того времени фрагменты телепередач — концертов, победного выступления команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» и рекламы банка «Империал».

Елена Лазарева (слева) на фоне ковра Фото: Павел Стефанский

— Я очень люблю Томск, мне всегда была интересна история города. Узнав о проекте, я подумала: а почему бы тоже не провести этот вечер с людьми, близкими по духу? Я пригласила и свою соседку Инну, которая приехала в наш город три года назад, и тоже влюбилась в него. На протяжении вот уже нескольких вечеров мы обсуждаем, какие моменты нас зацепили. Инна позвонила своей маме и они полтора часа вспоминали прошлое. Мама была тронута до слез: «Я не думала, доченька, что ты так много помнишь из своего детства!», — отметила заместитель директора Центра предпринимательства ТГУ Елена Лазарева. — Да, оно у нас было во многом похожим, по-своему сложным и прекрасным, у нас было много игр и увлечений помимо школьных занятий. И когда мы пришли на мероприятие, мы погрузились в атмосферу старой советской квартиры с фильмоскопом, с журналами по вязанию… У меня в детстве были ровно такие же журналы, я по ним училась вязать свои первые вещи. Это все трогает до слез, переворачивает какие-то пласты в душе. Это было очень тёплое, камерное, ламповое мероприятие. Я там встретила огромное количество людей, с которыми я пересекаюсь по разным направлениям, и всех объединил этот проект. Мы все немножко побыли детьми, вспомнили наши любимые песни, любимый КВН. С Гришей Малыгиным я училась вместе, тогда это назывался Томский инженерно-строительный институт. Костя Фадеев и Дима Бакин тоже были наши звёзды. Команда родилась у нас в институте, и потом она выросла и получила название «Дети лейтенанта Шмидта».

Часть выставки на презентации Фото: Павел Стефанский

— Эмоции от проекта переполняют до сих пор. Это настоящее счастье — такая реакция людей на то, что ты задумал и реализовал. Здесь сработало сразу несколько тем, которые объединили разных людей — это и ностальгия по детству и юности, и яркие 80–90-е, рождающие множество воспоминаний, и, конечно же, «родная Усовка», — отметила Анна Ярославцева.

Она также добавила, что в её планах дополнить проект фотографиями предметов из 80-90-х, которые были представлены на выставке.

— Они как та «фамильная ширма» из фильма «Ирония судьбы» — многими узнаваемы и мгновенно активируют воспоминания. Там же появятся видео с презентации и отзывы. Попробую «пройтись» по Усовке дальше, за Дом Быта, где заканчивался мой детский маршрут. Там тоже много интересного — и домовая кухня на Усова, 23, которую помню с незапамятных времен, и другие места, — отметила Анна Ярославцева.

Презентация стала финальной точкой в работе над медиапроектом, которая продлилась около года. За это время Анне удалось собрать редкие архивные фото и видео, связанные с улицей Усова, её окрестностями, а также с двумя яркими эпохами, на которыми пришлось ее детство в 1980–90-х. Проект можно посмотреть здесь, а также на нашем сайте.

Фото: Павел Стефанский

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».