«Переходим на зеленое»: первый экофестиваль прошел в томском детском саду

13 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Первый экофестиваль состоялся в детском саду поселка Светлый. Новое событие проекта «Переходим на зеленое», реализуемого компанией «Сибагро», позволило 140 детям и родителям провести вместе несколько насыщенных экодней.

Во вторник, 10 декабря, ребята показали, чему научились в детском саду за год. Для родителей они подготовили небольшую лекцию о микрозелени, практику по её выращиванию и отбору, интерактив с животными и кулинарный мастер-класс. А еще всех участников фестиваля ждала небольшая викторина и, конечно же, подарки.

Как все это происходило — рассказываем и показываем в нашем материале.

«Переходим на зеленое»

Фестиваль стартует Фото: Савелий Петрушев

Проект «Переходим на зеленое» реализуется уже шестой год. За это время существенно пополнилась материальная база детского сада: появилась гидропонная установка, лаборатория, дендропарки, сенсорные модули с природными материалами, метеостанция, огород с «умной» теплицей — все для того, чтобы юные воспитанники могли познавать окружающий мир.

— Сегодня мы с гордостью сообщаем, что наши юные экологи умеют не только выращивать микрозелень, но и готовить из нее блюда и напитки. Они преуспевают в кулинарии и могут позаботиться и о здоровом питании, — отметила заведующая детским садом Ольга Алексеева. — Одним из самых ярких моментов в рамках проекта «Сибагро» «Переходим на зеленое» стал наш экологический патруль. Это группа ребят, которые занимаются выращиванием, озеленением, наблюдением, проектно-исследовательской деятельностью. Они изучают природу и её явления, что помогает развивать их самостоятельность, ответственность и инициативность. Каждый новый навык, приобретенный ими, открывает двери в мир экологии.

В саду есть небольшая сити-ферма — стеллажная система с гидропонной установкой, которая в городских условиях позволяет круглый год получать экологически чистый урожай.За год здесь выращивают около 100 лотков микрозелени, включая горох, подсолнечник, редис, салат и рукколу — а это почти 20 кг свежей зелени.

Маша проводит ликбез по микрозелени для родителей Фото: Савелий Петрушев

— Микрозелень — это маленькие растения, в которых находится множество витаминов. Её можно выращивать в грунте или в гидропонике, как мы делаем в нашем детском саду. Гидропоника — это установка, в которой можно выращивать растения без почвы. У нас она четырехярусная, — рассказала воспитанница детского сада Маша. — Если есть микрозелень каждый день, то повышается иммунитет.

Попробуй посади

Мастер-класс начинается Фото: Савелий Петрушев

После вводной лекции участники фестиваля отправились на первую локацию — сити-ферму. Здесь их встретили две ведущие мастер-класса. Девочки показали и рассказали, как правильно ухаживать за растениями, чтобы собрать урожай в гидропонной установке.

Надо вот так, а не вот так — не надо! Фото: Савелий Петрушев

— Вместо земли мы берем специальные коврики и кладем их в контейнер. Поливаем, а потом сажаем семена и снова брызгаем, чтобы они хорошо пропитались, — рассказали девочки. — Потом мы будем это ставить в гидропонику.

К концу фестиваля микрозелени на полках стало меньше Фото: Савелий Петрушев

Девочки пригласили родителей и продемонстрировали им, как правильно сажать микрозелень. От желающих принять участие в мастер-классе не было отбоя.

Параллельно был собран урожай. Он отправился на другие станции экофестиваля.

Собрать и разделить

Процесс сбора урожая Фото: Савелий Петрушев

На второй станции воспитанники детского сада умелой рукой собирали урожай. Они стригли микрозелень, передавая её на «пункт сортировки», где зеленые листочки проходили тщательный контроль. Ребята оценивали их свежесть. Те, что немного подсохли, откладывались в сторону. Позже они пойдут на корм обитателям живого уголка — сухопутной черепахе и огромной улитке.

Оператор Дима берет комментарий у того, кто берет у него комментарий Фото: Савелий Петрушев

— Сегодня мы кормили животных микрозеленью — улитку и вот эту черепашку. Мне нравится выращивать, собирать и сортировать микрозелень, — рассказал воспитанник детского сада Дмитрий. На экофестивале он выполнял роль фото- и видеооператора и собирал комментарии гостей.

Каждый листик тщательно досматривается Фото: Савелий Петрушев

Черепашка проснулась к ужину Фото: Савелий Петрушев

Идеальные ростки проходили более глубокую проверку на микроскопе. Только лучшие из лучших попадут на стол к участникам фестиваля.

Зелень по рецепту, или по своему вкусу

Пора готовить Фото: Савелий Петрушев

Собрав урожай и накормив подопечных из живого уголка, ребята с родителями отправились на самую ожидаемую станцию фестиваля. Здесь девочки показали простой способ использовать собранную микрозелень. Для этого необходим белый хлеб, собственно, сама микрозелень (желательно отборная и промытая), тонко нарезанный огурец или помидор и — в обязательном порядке — сосиски «Ребятам-Сибирятам». Ингредиенты необходимо последовательно положить на хлеб и с большим удовольствием съесть. Впрочем, рецепт не очень строгий. Как отметила одна из юных поварих, «можете класть ингредиенты по своему вкусу».

Дарина с книжкой, о которой мы расскажем чуть ниже Фото: Савелий Петрушев

— Я сегодня сама готовила бутерброды и садила зелень. А собираем урожай мы каждые две недели, и часто едим то, что выросло. Даже дома едим микрозелень, в салате, — рассказала одна из участниц экофестиваля Дарина.

Поработали? Можно и закусить Фото: Савелий Петрушев

Гостей экофестиваля не оставили без сладкого, но полезного десерта. Девочки приготовили смузи с вишней, бананами и микрозеленью. Полученное блюдо еще долго отзывалось в памяти у всех участников фестиваля, оставив одно из самых ярких впечатлений.

Знание — сила

А вот и та самая книжка Фото: Савелий Петрушев

В финале экофестиваля гостей ждала викторина с хитрыми вопросами. А затем ребята получили книжки «Настоящий огород круглый год в гидропонике». Родители также не ушли с пустыми руками: им вручили стаканчики с семенами для выращивания микрозелени.

— Мы от лица всех родителей хотели бы поблагодарить коллектив детского сада и компанию «Сибагро». Проект длится давно, мы уже проходили мастер-класс по приготовлению различных блюд. После этого взяли для себя эту полезную привычку. Выращиваем микрозелень постоянно, попробовали много всего, но лучше всего идет подсолнечник, — поделилась впечатлениями одна из родительниц.

Полина рассказывает, что ей понравилось готовить смузи Фото: Савелий Петрушев

Подарки пришлись по вкусу гостям фестиваля Фото: Савелий Петрушев

Молодой специалист готов собирать новый урожай Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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