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В Томской области открыли последнюю в этом году ледовую переправу

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Сегодня, 26 декабря, в Томской области комиссия приняла в эксплуатацию последнюю региональную ледовую переправу, сообщает пресс-служба областной администрации.

Последняя переправа через реку Обь у села Никольское в Кривошеинском районе рассчитана на массу транспорта не более двух тонн. Уточняется, что всего в этом году открыто 28 ледовых переездов и девять автозимников общей протяженностью 450 километров. Участки расположены в восьми районах области.

Все принятые дороги оборудованы дорожными знаками и показывают установленную грузоподъемность, скорость движения автомобилей и часы разрешенного проезда. На крупных ледовых переправах организовано круглосуточное дежурство дорожных служб, есть возможность воспользоваться спасательными средствами: кругами, жилетами, страховочными баграми, буксирными канатами.

Движение пешеходов на переправах разрешается только по специальным дорожкам, проложенным по бокам полосы движения. Границы трасс и пешеходных дорожек обозначены сигнальными вехами.

В дальнейшем, исходя из погодных условий комиссия может принимать решения об изменения тоннажа сооружений. Ознакомится с акутальной информацией можно на сайте «Томскавтодора».

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