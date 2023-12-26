В Томске заключен договор на аренду земли для строительства межвузовского кампуса

26 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Департамент спецпроектов Томской области (концедент) и ООО «Томский студенческий кампус» (концессионер) подписали договор аренды земельного участка на улица Тургенева, 40.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, теперь ожидается заключение договора между концессионером и проектной организацией на проектно-изыскательские работы. Подрядчик для строительства кампуса пока не определен.

Предполагается, что объект будет включать жилой комплекс для студентов на 6 тыс. мест, многофункциональный учебный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс, оснащенный бассейном длиной 25 метров, залами для йоги, силовых и кардиотренировок, универсальными спортивными залами и медицинским пунктом. Также в кампусе будут располагаться аудиторные, лабораторные и выставочные пространства, лекционный и конференц-залы, офисы компаний-партнеров, фудкорт и административные помещения.

Напомним, что проектирование и начало строительства кампуса планируется начать в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года. Предполагается, что объект будет передан под управление региона намечена в 2047 году.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».