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Томска ОЭЗ к 2026 году намерена построить новый цех для резидентов

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Особая экономическая зона «Томск» (ОЭЗ «Томск») объявила конкурс для субъектов малого и среднего предпринимательства на проектирование нового производственного цеха на территории ОЭЗ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Согласно документации, речь идет о разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство производственного цеха с двумя офисными этажами.

В рамках работ подрядчик должен разработать не менее двух проектов для рассмотрения, а также определить предельную стоимость строительства основании проектных решений.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 7,4 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 января, итоги будут подведены 16 января.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе ОЭЗ «Томск», проектируемый цех будет предназначен для резидентов в сфере металлообработки, беспилотников, машиностроения. При этом ОЭЗ пока не определила, какие арендаторы будут размещаться в здании.

«Максимальные сроки по разработке проекта и прохождению всех необходимых экспертиз составляют 10 месяцев с момента подписания контракта. Само строительство здания запланировано на 2025 год, однако, окончательные сроки будут уточнены только после проектирования», — сообщил сотрудник пресс-службы.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка). Деятельность резидентов томской ОЭЗ специализируется IT и электронике, медицине и биотехнологиях, приборостроении, производстве и инжиниринге, химии и новых материалов.

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