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Власти Томска выставили на торги 2,5 га незастроенной территории на Иркутском тракте

Город, Градостроительная политика, Недвижимость и строительство, Томские новости, развитие территории площадь площадка интересные новости Томска развитие города градостроительная пол Власти Томска выставили на торги 2,5 га незастроенной территории на Иркутском тракте

Мэрия Томска запустила конкурс на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории по Иркутскому тракту. Площадь предлагаемого участка составляет 2,5 гектара.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, победителю конкурса предстоит построить здесь не менее 55 квартир определенных параметров. Предполагается, что это позволит городу создать необходимый жилой фонд для последующего приобретения в рамках муниципальных и региональных программ. Также компания будет обязана безвозмездно передать 15 квартир в муниципальный жилищный фонд, который используется для нужд жителей города.

— Это уже вторая территория, по которой принято решение о комплексном развитии. В этот раз решено объявить не аукцион, а торги в виде конкурса, что поможет нам решить ряд градостроительных задач. Работа в области КРТ продолжается, и мы видим у застройщиков интерес к такому виду застройки, — отметил начальник департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков.

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