Власти Томска выставили на торги 2,5 га незастроенной территории на Иркутском тракте

26 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Мэрия Томска запустила конкурс на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории по Иркутскому тракту. Площадь предлагаемого участка составляет 2,5 гектара.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, победителю конкурса предстоит построить здесь не менее 55 квартир определенных параметров. Предполагается, что это позволит городу создать необходимый жилой фонд для последующего приобретения в рамках муниципальных и региональных программ. Также компания будет обязана безвозмездно передать 15 квартир в муниципальный жилищный фонд, который используется для нужд жителей города.

— Это уже вторая территория, по которой принято решение о комплексном развитии. В этот раз решено объявить не аукцион, а торги в виде конкурса, что поможет нам решить ряд градостроительных задач. Работа в области КРТ продолжается, и мы видим у застройщиков интерес к такому виду застройки, — отметил начальник департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».