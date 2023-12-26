Дед Мороз раздаст конфеты в томском трамвае

26 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 27 декабря, одним из пассажиров томского трамвая №1 станет Дед Мороз. В вагоне проекта «ЛесПросвет» новогодний волшебник раздаст конфеты, сообщают организаторы.

— Дед Мороз просто позвонил, говорит: «Олени сломались, одолжите ваш трамвай». Мы, конечно, согласились. Он как раз искал на замену какой-то экологичный вид транспорта, — рассказала нам руководитель проекта «ЛесПросвет» Юлия Забелина.

Встретить новогоднего волшебника можно с 15.00 до 16.30 в разрисованном «ЛесПросветом» вагоне электротранспорта, двигающегося по маршруту №1. Дед Мороз будет загадывать томичам загадки на тему экологии и дарить конфеты с кедровыми орешками от «Сибирского кедра».

Поймать его можно в 15:00 на остановке Трамвайное депо в сторону Кирова — Батенькова — Черемошники.

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