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В новогодние каникулы поезд Томск — Новосибирск выполнит дополнительные рейсы

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В связи с традиционным увеличением спроса на поездки в новогодние каникулы поезд Томск — Новосибирск выполнит дополнительные рейсы, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Они назначены на 2, 3, 4 и 8 января и отменены на 5 января. В направлении Новосибирск — Томск поезд совершит дополнительные рейсы 2, 3 и 8 января.

Таким образом, с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года пассажиры смогут совершать поездки в новогодние праздники из Новосибирска в Томск ежедневно, кроме 1 и 4 января, из Томска в Новосибирск ежедневно, кроме 1 и 5 января.

Приобрести билеты на скорый поезд можно за 10 суток до отправления в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД» и в железнодорожных кассах.

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