Начальником департамента финансов администрации Томска назначена Анна Мальсагова

26 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

С сегодняшнего дня, 26 декабря, Анна Мальсагова назначена на должность заместителя мэра — начальника департамента финансов. Эти обязанности она исполняла с июля 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Анна Мальсагова в 2006 году окончила Томский государственный университет по специальности «Менеджмент организации», в 2008 году — Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начала в 2005 году в должности оператора в Централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения администрации Томской области. Затем прошла путь в том же Департаменте от должности бухгалтера до специалиста 1-й категории-экономиста.

С 2008 года работает в департаменте финансов мэрии, где прошла путь становления от ведущего специалиста до заместителя начальника департамента. С июля 2021 года Анна Сергеевна исполняла обязанности заместителя мэра Томска — начальника департамента финансов.

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