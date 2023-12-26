Депутаты единогласно приняли бюджет Томской области на 2024 год

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем, 25 декабря, заседании Законодательной Думы Томской области парламентарии во втором чтении приняли проект бюджета региона на 2024, плановый период 2025 и 2026 годов. Впервые за долгое время депутаты всех фракций единогласно поддержали проект главного финансового документа региона.

— В ходе работы на бюджетом мы нашли решения по очень многим вопросам, которые волновали депутатский корпус. А депутаты выражают мнение своих избирателей, — отметил спикер облдумы Оксана Козловская.

Она уточнила, что в сбалансированном бюджете доходы составляют 110 млрд рублей. Из них 80 млрд рублей — собственные, еще 30 получены из федеральной казны. В том числе 3,2 млрд рублей — прирост по сравнению с 2023 годом нецелевых дотаций.

— Эти деньги мы имеем право распределять по наиболее острым и важным направлениям развития региона, — уточнила Оксана Козловская.

Председатель комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области Олег Правдин отметил, что согласованный бюджет сохраняет социальную направленность: на решение этих вопросов приходится более двух третей расходов.

— Более 31 млрд рублей будет направлено на образование, 14 млрд — на различные выплаты, в том числе и на увеличение фонда заработной платы работникам бюджетной сферы. Мы добавили средства на медицинское оборудование для диспансеризациии населения. Она очень важна, чтобы выявлять на раннем сроке развитие заболеваний. На согласительной комиссии все депутаты поддержали выделение дополнительных 150 млн рублей для закупки оборудования в первичное звено, — подчеркнул Олег Правдин.

В свою очередь председатель комитета по экономической политике Законодательной Думы Томской области Виктор Власов отметил, что почти четверть согласованного бюджета приходится на реальный сектор экономики. В проекте бюджета заложено более 4,1 млрд рублей на поддержку «инноваций и науки», 2,4 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса.

Он также подчеркнул, что в бюджете выделены средства на развитие беспилотной авиации, поддержку проекта межуниверситетского кампуса и реализуемых в вузах федеральных проектов — в первую очередь, передовых инженерных школ.

Депутат от Стрежевского округа Валерий Харахорин обратил внимание, что в бюджете заложены средства на решение транспортных проблем северных районов области.

— 2024 год позволяет нам как-то с большим оптимизмом смотреть на возможные варианты решения накопившихся по северным территориям вопросов. В первую очередь — транспортный, — отметил Валерий Харахорин. — С этого года начинают работать два новых проекта по северу. Это капремонт мостовых переходов на автодороге, которая связывает село Александровское, город Стрежевой с Нижневартовском. Это стратегически важная магистраль.

Среди важных инфраструктурных начинаний депутат также назвал строительство и капремонт береговой инфраструктуры, возведение Северо-Сибирской железной дороги, а также проект «Палеозой», направленный на повышение эффективности работы нефтегазодобывающего комплекса региона.

— Серьезно увеличено финансирование затрат авиаперевозчиков на маршруте Стрежевой-Томск. Это очень важно — и увеличение интенсивности полетов, и сокращение стоимости авиабилетов, — уточнил Харахорин. — Это большие проекты, но я должен обратить внимание на то, что в этом году более серьезно подошли к оценке фактического состояния дел с бюджетной обеспеченностью северных территорий. И те решения, которые реализованы в бюджете, предусмотрены новые меры, они связаны и с социальной, и инновационной поддержкой этих районов.

Вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета думы Александр Куприянец подчеркнул, что при формировании итогового варианта бюджета были учтены 114 из 185 поступивших от депутатов предложений.

— Есть замечания. И, конечно, мы хотели бы, чтобы денег было больше. В декабре прошлого года, когда мы принимали бюджет, наш бюджет развития был, условно, 20 млрд рублей. А сегодня — 21,9 млрд рублей. Я не помню, когда такой прирост у нас был. Поэтому все эти деньги направлены на насущные проблемы, которые надо решать, — отметил Александр Куприянец.

Спикер Оксана Козловская также добавила, что в проекте бюджета дополнительно ко второму чтению выделено 150 млн рублей на приобретение оборудования для первичного звена медпомощи.

— От этого во многом зависит диспансеризация населения. На 2024 год еще федерация добавляет на эти цели денег. У нас есть возможность вовремя пройти диспансеризацию, что серьезно снижает риски заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, — отметила Козловская. — Был рассмотрен вопрос о выделении строки в бюджете на приобретение технических средств для реабилитации инвалидов. Выделены деньги на продолжение реализации программы «Бюджетный дом». Мы очень существенно добавили средств для дорожного строительства, ремонта дорог в Томске.

В итоге принятый во втором чтении бюджет на 2024 год обозначают, как сбалансированный. На 2025 и 2026 годы он сформирован с профицитом в 840 млн рублей и более 1 млрд рублей соответственно. Уровень долговой нагрузки на 2024 год составляет 58%, 2025 год — 55%, 2026 год — 52%, что соответствует условиям соглашений, заключенных с Минфином России по реструктуризации бюджетных кредитов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».