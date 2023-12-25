Экс-замначальника томского ДРСУ получил реальный срок по делу о мошенничестве

25 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Советский районный суд Томска признал бывшего заместителя руководителя томского дорожного ремонтно-строительного управления виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам колонии общего режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прокуратуру региона.

«В июне 2020 года он, зная о том, что на части автомобильной дороги Первомайское — Белый Яр произведена укладка щебеночно-песчаной смеси в значительно меньшем объеме, чем предусмотрено госконтрактом, обеспечил подготовку отчетных документов, в которых содержались недостоверные сведения о количестве использованного для проведения работ материала», — говорится в сообщении.

Суд установил, что это привело к приемке трассы в несоответствующем состоянии и оплате работ по ее ремонту в полном объеме. Ущерб превысил 5,3 млн рублей.

Чиновнику инкриминировали ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо размере).

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