Для томичей в новогоднюю ночь будут бесплатно работать трамваи и троллейбусы

22 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, трамваи и троллейбусы Томска будут работать без оплаты за проезд. Также для удобства томичей, желающих отметить праздник в центре города, изменен график работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 30 и 31 декабря маршрутки будут ходить по графикам выходного дня. 31 декабря последние рейсы автобусов от начальных остановок выедут не раньше 21.30, по кольцевым маршрутам № 8/9, 13/14, 30/33 — не раньше 20.30. Для маршруток № 4, 5, 12, 19, 26, 29, 30/33 и 53 время работы будет продлено. Последние рейсы они выполнят в 1.30 с остановок «пл. Ново-Соборная» и «Краеведческий музей».

Троллейбусы № 1, 2, 3 и 6 в новогоднюю ночь отправятся со своих конечных остановок до Краеведческого музея в 22.00. В 1.20 они начнут движение в обратном направлении — от музея до конца маршрута (ОКБ, Приборный завод, Черемошники, микрорайон Радужный).



Трамваи № 1 в 22.00 выдвинутся с остановок «Черемошники» и «Восточная», №2 — от остановки «пл. Южная», а в 1.20 — в обратную сторону от остановок «Дом ученых» и «Городской сад».



Добавляется, что с 1 по 8 января график движения городского транспорта также изменится. В первый день нового года они начнут работу с 8 утра, с 3 января — по расписанию выходного дня.



Уточнить расписание работы общественного транспорта и задать интересующие вопросы томичи могут по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок по номерам 28-29-05 и 28-29-06.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».