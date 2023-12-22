В начале Ленина в Томске заработал новый светофор

В Томске, в районе «Гостиного двора» и 10 корпуса ТПУ, в штатном режиме заработал новый светофор, установленный в начале проспекта Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

— Сейчас в этом месте движение стало гораздо интенсивнее, чем раньше. Для того, чтобы люди могли безопасно переходить дорогу, совместно с ГИБДД было принято решение установить светофор. Благодаря потеплению удалось сделать это в короткие сроки, буквально 2-3 дня ушло от установки до включения, — говорится в сообщении.

Ранее перейти проспект Ленина можно было по нерегулируемому пешеходному переходу. Теперь ориентироваться нужно на сигналы светофора.

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