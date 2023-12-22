«Ростелеком» провел серию обучающих встреч со школьниками Томска и Северска

22 декабря 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в третьем квартале провел для учащихся школ Томска и Северска серию образовательных уроков. Оператор разделил лекции на два направления: «Кибербезопасность» — для младших школьников и «Цифровые технологии» — для ребят, которые готовятся к поступлению в вузы.

Ученики четвертых-шестых классов узнали о том, как обезопасить себя и близких от мошенников в интернете, что такое кибербуллинг, и как его избежать. Эксперты «Ростелекома» рассказали, какие пароли нужно ставить для надежной защиты данных и как часто их менять.

«После лекции по основам кибербезопасности, я как обычно позвонила ребенку, и он решил проверить, звонит ему мама или вымышленный человек с моим голосом. Он задавал мне вопросы, ответы на которые могла знать только я. Значит, урок усвоил хорошо», — поделилась мама ученика МАОУ лицея №51 Мария Тарасова.

Для старшеклассников, которым в ближайшее время предстоит выбрать профессию, провайдер организовал практические занятия по цифровым технологиям. Будущие выпускники научились варить оптоволокно и разобрались в услуге «Умный дом».

После мастер-класса ребята ответили на вопросы викторины: для чего используется оптоволоконный кабель, что означает «разделка кабеля», какие параметры влияют на качество сварного соединения, какие функции выполняет контроллер и колонка с голосовым помощником в умном доме. Школьники интересовались на какой общеобразовательный предмет нужно обратить больше внимания, чтобы реализовать себя в техническом направлении отрасли телекоммуникаций. Сотрудники «Ростелекома» посоветовали сделать акцент на физике и математике.

«В этом году, в рамках различных мероприятий, наши лекции посетили 150 подростков. Мы продолжим взаимодействовать с молодежью: говорить о правилах безопасного поведения в интернете, знакомить с цифровыми решениями и технологиями, а также профессиями в отрасли связи», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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