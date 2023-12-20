На этой неделе хирургический корпус Томского областного онкодиспансера примет первых пациентов

20 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

На этой неделе хирургический корпус Томского областного онкодиспансера примет первых пациентов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Открытие хирургического корпуса онкологического диспансера, оснащенного по последнему слову техники, — это событие большой важности для нашей области не только медицинского значения, но и огромного социального звучания. Уверен, что нас ждут впечатляющие успехи в ранней диагностике и эффективном лечении онкологических заболеваний, которые возможны благодаря таланту, энергии и компетентности сотрудников онкологической службы региона», — отметил академик РАН, профессор, директор НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра, главный внештатный специалист онколог по Сибирскому федеральному округу Евгений Чойнзонов.

Объект, построенный по президентскому национальному проекту «Здравоохранение», позволит оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с онкозаболеваниями.

Как сообщалось, в 2019 году ЗАО «Строительное управление ТДСК» (входит в ТДСК) выиграло аукцион на строительство хирургического корпуса томского онкологического центра. Изначально стоимость строительных работ составляла почти 1,3 млрд рублей.

Ввод объекта был запланирован на 2021 год, однако позже сроки неоднократно переносились. В частности, на темпы работ влияли новые технические решения, коронавирусные ограничения и рост цен на стройматериалы.

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