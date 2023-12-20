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Томское «Спецавтохозяйство» украсило машины к Новому году

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Несколько спецмашин МБУ «Томск САХ» украсили новогодними гирляндами, сообщает пресс-служба мэрии.

— Мы украсили три разных машины — грузовик, погрузчик и трактор, чтобы тоже присоединиться к созданию новогоднего радостного настроения. В течение новогодних каникул машины успеют увидеть многие томичи, — рассказал замдиректор МБУ «Томск САХ» Виктор Тищенко.

Украшенная техника ежедневно выезжает на разные городские маршруты для уборки города от снега.

Фото: пресс-служба мэрии

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