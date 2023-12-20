Томичей приглашают на встречи с молодыми художниками в Томском политехе

В главном корпусе Томского политеха пройдет серия артист-токов с молодыми художниками в рамках проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск».

Как уточняют в пресс-службе вуза, в рамках неформальных встреч спикеры расскажут томичам о своем творческом пути, важных для своей практики выставках и проектах.

Проект «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» — междисциплинарное исследование, направленное на изучение, популяризацию, развитие и поддержку томских художников, фотографов и исследователей, рожденных после 1980 года, — поколения, сформировавшегося в 2000–2010-х годах. В течение года команда документирует творческую жизнь томских художников, снимая их за работой в мастерских, записывая интервью и составляя подробные творческие биографии.

— Томский политехнический университет стал нашим партнером уже в процессе реализации проекта. Так как мы искали комфортное и современное пространство для проведения встреч с художниками, — рассказала куратор проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» Лукия Мурина. — Я обратилась к Елизавете Кузьминой, так как она уже давно меня приглашала провести просветительские мероприятия. За время между комплексом музеев ТПУ и Сибирским филиалом Пушкинского сложились дружеские и партнерские отношения. В Томском политехе заинтересованы в формировании единого музейного сообщества. Мы не раз вместе с коллегами из томских музеев приходили на экскурсии для сотрудников. Поэтому не составило труда рассказать и объяснить насколько наш проект важен для культурной среды. Пространство «Формула» нам отлично подошло.

— Для нас участие и поддержка различных проектов — это, по сути, реализация третьей миссии университета. Томский политех открыт не только для студентов и сотрудников, но и для жителей и гостей города. Мы регулярно проводим открытые экскурсии по музеям ТПУ для всех желающих, приглашаем на свои выставки. Кроме того, многие из мероприятий Политеха также доступны для томичей. Это, например, различные научно-популярные, краеведческие лекции. В том числе был у нас и положительный опыт выступлений, связанных с искусством Томска, — подчеркнула начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Елизавета Кузьмина. — Поэтому, когда к нам обратились организаторы проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск», в вузе решили поддержать эту инициативу. Тем более, что коворкинг «Формула» в Главном корпусе ТПУ, где проходят артист-токи, изначально создавался как локация, доступная для всех желающих. Он расположен до турникетов, поэтому никаких проблем с посещением возникнуть не может. Более того, мы рады, что наше пространство популярно и у студентов, и у сотрудников, и у томичей.

Следующий артист-ток в стенах Главного корпуса пройдет завтра, 21 декабря. Его гостей ждет встреча с Денисом Гавриловым, посвященная теме «Бездействие как художественная стратегия». Он расскажет об основных этапах развития индивидуальной художественной стратегии с 2008 по 2022 годы и о том, почему прекращение выставочной и творческой активности можно проинтерпретировать, как один из ее ключевых элементов. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Следующий артист-ток пройдет 12 января. Её спикером станет граффити-художник Виталий Ивлев (Wind). На встрече «Виталик — мальчик, который выжил» автор ответит на все вопросы аудитории. Для участия нужно зарегистрироваться.

Встреча «Музыка — наше отечество. Композиция неизбежна» с Елизаветой Згирской пройдет 18 января. Композитор расскажет о том, почему со стремительным взлетом нейросетей и искусственного интеллекта в искусстве на первый план выйдет личность автора, а вся его жизнь станет художественной практикой и бесконечной композицией. По словам организаторов, во время артист-тока зрители смогут выстроить композицию творческой жизни Елизаветы. Участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В пресс-службе отмечают, что артист-токи будут проходить в течение ближайших месяцев. Среди следующих участников — Анна Турченко, Николай Исаев, Ксения Беленкова и другие молодые художники.

Мероприятия будут проходить в коворкинге «Формула» в Главном корпусе ТПУ (пр. Ленина, 30, 1-й этаж) в 18.30. Для участия необходимо пройти регистрацию.

За расписанием можно следить в Telegram-канале «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» и в сообществе «ВКонтакте».

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