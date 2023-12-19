В Томске состоится премьера спектакля «Смех сквозь слёзы»

19 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

В субботу, 23 декабря, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» состоится премьера спектакля «Смех сквозь слёзы», подготовленного в рамках театральной лаборатории «Личное дело».

Как уточняют организаторы, в основу постановки легли интересные и несуразные истории, рассказанные очевидцами ГУЛАГа в произведениях литературы и искусства. В спектакле задействованы непрофессиональные актеры.

— Меня давно интересовала эта тема: как люди, через русский характер, свойственный ему юмор, пытались выжить в системе ГУЛАГа. Я перелопатила кучу источников. Мы работали с Татьяной Полянской из Музея ГУЛАГа, она присылала литературу, — рассказала режиссер спектакля Алена Шафер. — В основном, лагерная тема — это фильмы или что-то связанное с воспоминаниями, «чернуха». Я решила добавить к этому немного смеха. И написала пьесу, так как подобных произведений для театра у нас практически нет. Для нее я использовала фрагменты из воспоминаний Натальи Кулюкиной, Георгия Демидова, Варлама Шаламова, Елены Марковой (Корибут-Дашкевич, урожд. Ивановой). Одна из участниц лаборатории — Светлана Пахоменко — принесла частушки, которые она записывала по воспоминаниям матери.

В итоговую пьесу попала и небольшая часть пьесы Карло Гольдони «Трактирщица», которую ставили в ГУЛАГовских театрах. Также была использована песня А. Вертинского «То, что я должен сказать».

— Мы начали работу над проектом в начале ноября. В постановке задействованы 10 актеров, это люди совершенно разные — от студента до доцента, — уточнила Алена Шафер. — Это другой взгляд на трагичную часть нашей истории. С одной стороны, легкий жанр, достаточно стремительный спектакль. И он очень атмосферный, можно на себя по-другому посмотреть. Ведь в любой, даже очень горькой ситуации, мы находим юмор, и с ним всегда на все смотреть проще. С другой — это еще и вариант присоединиться к нашей лаборатории.

Режиссером постановки выступила Алёна Шафер, консультантом — Татьяна Полянская. Куратор: Павел Унрайн. В качестве актеров в постановке приняли участие Лариса Степанова, Ольга Казакова, Нина Полей, София Горбунова, Арина Рыбакова, Роман Черноус, Татьяна Каштанова, Наталья Конотоп, Светлана Пахоменко, Варвара Кирьянова, Даниил Акбулатов.

Премьера спектакля состоится 23 декабря в выставочном зале мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» по адресу пр. Ленина, 44. Стоимость билетов — 200 рублей. Приобрести их можно здесь.

Начало в 16.00.

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