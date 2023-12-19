Томичей приглашают на лекцию о выдающемся политехнике, писателе-фантасте Владимире Обручеве

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2023 // Фото: news.tpu.ru

В пятницу, 22 декабря, в Томском политехе пройдет лекция «По страницам путешествий», приуроченная к 160-летию со дня рождения выдающего ученого-геолога, палеонтолога, географа, писателя-фантаста (автора знаменитых романов «Земля Санникова» и «Плутония»), первого декана горного отделения ТТИ (ныне ТПУ) Владимира Обручева.

Как уточняют в пресс-службе вуза, лектором выступит сотрудник комплекса музеев ТПУ, специалист по учетно-хранительской документации Анна Локтионова.

Владимир Афанасьевич Обручев приехал в Томск в 1901 году, будучи уже известным геологом и путешественником. За его плечами была учеба в Императорском Санкт-Петербургском горном институте, исследование Каракумской пустыни в Центральной Азии, участие в одной из экспедиции Григория Потанина и в проектировании Закаспийской (Средняя Азия) и Транссибирской (Центральная Сибирь) железных дорог. Он первым из ученых-геологов получил звание «штатный геолог Сибири».

В 1901 году Обручев лично подготовил записку о строительстве горного корпуса (первого корпуса ТПУ), построенного по проекту томского архитектора П.Ф. Федоровского в 1902–1905 годах. Обручев создал кабинет геологии, лабораторию петрографии, геологический музей в институте. Также Обручев стал одним из учредителей «Сибирского товарищества печатного дела». В 1905, 1906, 1909 годах по поручению и на средства ТТИ совершил три научных экспедиции по геологическому изучению горных хребтов и пустынь Пограничной Джунгарии (Западный Китай).

Лекция состоится в пятницу, 22 декабря, в Горном корпусе Томского политеха по ул. Советская, 73, второй этаж, аудитория 210. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.30.

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