Депутаты томской облдумы приняли участие в акции «Ёлка исполнения желаний»

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области традиционно стали участниками акции «Елка исполнения желаний». Её ежегодно проводит благотворительный фонд «Обыкновенное чудо», сообщается на сайте облдумы.

Подопечные фонда накануне праздника получат от депутатов сертификаты в магазин игрушек. Малыши вместе с родителями смогут выбрать желанный новогодний подарок — конструкторы, книжки, игрушки и развивающие игры.

— Детки с родителями с нетерпением ждут подарки и с особым старанием готовят праздничные сувениры для депутатов, — рассказала руководитель фонда Светлана Григорьева.

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