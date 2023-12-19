В Калининграде определили лучших молодых атомщиков на финале акселератора «Новая высота»

19 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Акселератор «Новая высота» / АО «ТВЭЛ»

В Калининграде завершился финальный этап нового сезона акселератора «Новая высота» для российских атомщиков, организованный топливным дивизионом «Росатома», АО «ТВЭЛ». Почти 70 участников со всей России на протяжении нескольких месяцев решали сложные отраслевые задачи, направленные на совершенствование безлюдных технологий, необходимых для использования новой топливной композиции.

Как сообщает акселератор «Новая высота», первое место в финале акселератора «Новая высота» заняла команда из Новоуральска с проектом автоматизации процесса перезарядки емкостей V=1,0 м3 и V=2,5 м3 с отработанным газовым топливом.

Вторым стал проект проект оптимизации работы лопастной сушилки на узле переработки абсорбционных растворов СЗ с целью получения продуктов, пригодных для вовлечения в технологию конверсионного производства АО «СХК».

На третьем месте оказались две команды: одна предложила решение по определению уровня наполнения ТУК-46 с СГФУ, а другая — автоматизацию процесса «съёма» металлического лития.

Свое напутствие победителям дал генеральный директор АО «СХК» Сергей Котов.

«Самое главное, чтобы в результате работы группы наши ведущие предприятия по этим направлениям создали команду. Вижу креатив, вижу хорошее решение, разноплановость подходов к решению проблем. Те дорожные карты, которые вы прорисовали, их нужно будет немножко подрихтовать и вперед в 2024 год!» — сказал Сергей Котов.



Старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин поделился впечатлением от финала акселератора «Новая высота».

«Я искренне верил в то, что будет глубокая проработка задач на стартовом лагере, и на самом деле мы сегодня всей нашей командой жюри это увидели. Акселератор — это универсальный инструмент для формирования команд профессионалов, для решения сложных задач, которые стоят перед дивизионом, перед предприятиями, перед отраслью», — отметил Михаил Зарубин.

Акселератор «Новая высота» проводится второй год подряд. В этом году он проходил с сентября по декабрь. Организатором «Новой высоты» выступает АО «ТВЭЛ», оператором — Корпоративная Академия Росатома при поддержке «ИнноХаба Росатома».

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