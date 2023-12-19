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Частная клиника перестанет обслуживать пять тысяч жителей томского микрорайона

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Частная клиника «Санте», расположенная в микрорайоне Северный парк, прекратит оказывать амбулаторную медпомощь прикрепленному населению по ОМС с 1 января 2024 года. Об этом руководство медучреждение официально уведомило департамент здравоохранения 15 декабря, передает пресс-служба ведомства.

По данным клиники изменения коснутся 4 829 человек, в том числе 1 466 детей.

«Жители микрорайона и ближайших населённых пунктов не останутся без медицинской помощи. Принято предварительное решение о том, что медицинская помощь взрослому населению будет оказываться в Томской районной больнице с. Тимирязевское, детям — в детской городской больнице №1 г. Томска», — подчеркнул начальник регионального департамента здравоохранения Роберт Фидаров.

Уточняется, что для детей и взрослых будут организованы дополнительные терапевтические и педиатрические участки.

Сейчас Томская районная больница оказывает неотложную медицинскую помощь жителям Северного парка и жителям части Томского района. После недавно проведенного капитального ремонта поликлиника обладает необходимыми кадровыми и иными возможностями для развертывания дополнительных участков.

В пресс-службе отмечают, что прикрепление к новым учреждениям произойдет автоматически. Также у пациентов есть законное право самостоятельно прикрепиться к любой другой государственной поликлинике по заявлению (это возможно 1 раз в год).

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