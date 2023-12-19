Центр производства и испытаний беспилотников откроют в Томске

Томский госуниверситет и «РТ-Беспилотные авиационные системы» (Москва) откроют центр производства и испытаний БПЛА на базе вуза. Договор о сотрудничестве подписали ректор ТГУ Эдуард Галажинский и директор «РТ-БАС» Денис Молотков.

Как уточняют в пресс-службе вуза, взаимодействие предполагает развитие технологий в области БАС и подготовку специалистов, умеющих разрабатывать, испытывать, осуществлять опытную и коммерческую эксплуатацию, поддержание лётной годности и модернизацию беспилотных аппаратов. В плане — создание центра производства и испытаний БПЛА, создание новых образовательных программ и целевая подготовка кадров для АО «РТ-БАС» по всем образовательным уровням, совместные научные исследования и проекты.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, для университета сотрудничество станет важным шагом в формировании научно-производственного центра в области беспилотных авиационных систем.

— Наш партнер совместно с госкорпорацией Ростех планирует наладить производство, и мы договариваемся о возможности локализации этого производства здесь. Для университета это важный ресурс — совершенствование компетенций в области производства. Это касается новых материалов, математических моделей, программного обеспечения, связанного с автономным полётом, и подготовки кадров для этой отрасли, — сказал Эдуард Галажинский.

В свою очередь директор АО «РТ-БАС» Денис Молотков отметил, что на сегодняшний день для развития беспилотных систем в регионе есть множество факторов, начиная от действующего в Томской области экспериментального правового режима и заканчивая теми усилиями, которые университет прилагает к развитию этой отрасли.

— Поскольку я нахожусь в стенах своей alma mater, я понимаю на самом деле и потенциал университета, и возможности, которые даст нашей организации это сотрудничество. Я рад, что мы вместе с Томским государственным университетом и с Томской областью вместе идем к созданию производства целой серии беспилотных платформ.

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