Самым экологичным партнером «Газпромнефть-Востока» стал «ТрансСервис»

19 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» восьмой раз провел конкурс на определение экологического лидера среди подрядных организаций, работающих на автономных месторождениях. В этом году победителем стала компания «ТрансСервис», предоставляющая транспортные сервисные услуги. Всего в конкурсе приняли участие 5 организаций.

Для победы в соревновании нужно было набрать наибольшее количество баллов по чек-листу, в котором учитывались мероприятия, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду. Среди них эстетичный вид производственных объектов, вовлечение персонала в повышение уровня экологической безопасности, наличие природоохранных мероприятий и другие параметры. Оценивала показатели комиссия из специалистов блока производственной безопасности «Газпромнефть-Востока». В этом году «Эколидером» была признана компания «ТрансСервис» с результатом 305 баллов, далее «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» и замкнула тройку лидеров «Буровая сервисная компания «Гранд».

— Мы восьмой раз проводим конкурс «Эколидер». Организуя его, мы рассчитываем на стабильную качественную работу наших партнеров в области сохранения экосистемы региона, что соответствует нашим корпоративным требованиям и ценностям. Нам приятно, что коллеги разделяют наш подход к работе, стремятся соблюдать законодательные и локальные нормы, а также проявляют собственную инициативу, что говорит о заинтересованном и неравнодушном подходе к вопросам охраны окружающей среды, — сказал заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по производственной безопасности» Алексей Ванчугов.

— Конкурс «Эколидер» — это коллективная работа, которая строится по многим направлениям: от безаварийной работы, что является главным для нашей компании, до стремления сформировать у наших сотрудников желание жить в гармонии с природой. Не приносить ей вред своей деятельностью. Уверен, что тесное сотрудничество с заказчиком, соответствие всем требуемым правилам и нормам позволили нашему коллективу прийти к важной победе, — отметил директор компании «ТрансСервис», победитель конкурса «Эколидер» Виталий Зенкин.

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