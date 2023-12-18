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Томская область за 1,1 млрд рублей отремонтирует 25 км дороги в южной части региона

Дороги, Томские новости, закупки дороги ремонт интересные новости Томска Томская область за 1,1 млрд рублей отремонтирует 25 км дороги в южной части региона

Управление автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») объявило аукцион на ремонт 24,9 км дороги от села Каргала в Шегарском районе к административному центру Бакчарского района — селу Бакчар, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет о ремонте областной трассы Каргала — Бакчар, которая связывает западные районы региона с областным центром. Участок, на котором планируется ремонт, начинается от села Каргала и заканчивается недалеко от села Маркелово.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,067 млрд рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

В рамках работ подрядчику предстоит отремонтировать двухполосный 25-километровый участок дороги третьей категории. При этом все работы пройдут в два этапа: первые 12 км должны быть отремонтированы до конца 2024 года, еще 13 км — к октябрю 2025 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 января, итоги предполагается подвести 11 января.

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