Первый этап капремонта «Дома науки им. П. И. Макушина» завершился в Томске

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске завершен первый этап капремонта объекта культурного наследия федерального значения «Дом науки им. П.И. Макушина», в котором располагается томский театр «Скоморох» им. Р. Виндермана».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, работы проводились в рамках нацпроекта «Культура». Заказчиком выступает ОГАУК «Центр по охране памятников», подрядчиком — лицензированная организация ООО «МонтажСтрой». Специалисты подрядной организации отремонтировали фасад памятника, заменили покрытие кровли, выполнили демонтажные работы в помещениях и начали ремонт инженерных сетей здания.

«В настоящее время подрядчик ведет отделочные работы в помещениях и продолжает замену окон, ремонт системы отопления и вентиляции. На капитальный ремонт здания по национальному проекту „Культура“ Министерством культуры РФ и администрацией региона выделено более 390 миллионов рублей», — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Дом науки построен по проекту Андрея Крячкова в 1911–1912 годах по инициативе известного на всю Сибирь мецената Петра Макушина, основателя общественной библиотеки и Народного университета, а также издателя двух томских газет. За образец было взято здание народного университета в Москве на Воробьёвых горах. Томский Дом науки, построенный в стиле модерн, располагал библиотекой, имел восемь аудиторий на 960 мест, семь кабинетов. Проект Крячкова получил первую премию в региональном архитектурном конкурсе, но впоследствии был доработан архитекторами Товием Фишелем и Андреем Лангером.

Последний основательный ремонт в Доме Макушина делали еще в 1970-х. Театр «Скоморох» разместился здесь в 1998 году. В 2014 и 2016 годах здесь были отремонтированы правое и левое крылья здания, заменены перекрытия между всеми этажами, осуществлен ремонт кровли. На время работ театр не переставал показывать спектакли.

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