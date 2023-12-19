«Ростелеком» предоставил услугу «Умный шлагбаум» жильцам томской многоэтажки

19 декабря 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Томске подключил для жильцов многоэтажного дома по улице Береговая, 5 услугу «Умный шлагбаум» с опцией «Диспетчеризация спецавтотранспорта». Специалисты компании смонтировали оборудование, которое будет управлять воротами через приложение «Ключ» на смартфоне.

Оператор установил видеокамеры, при помощи которых круглосуточная диспетчерская служба «Ростелекома» будет обеспечивать беспрепятственный проезд машин экстренных и аварийных служб. Для того, чтобы ворота открылись, сотрудники спецслужб должны позвонить по номеру телефона, указанному на въезде, и назвать уникальный номер ограждающей конструкции.

«Мы готовы выполнить индивидуальные требования заказчика: можем предоставить клиенту „Умный шлагбаум“ как отдельную, самостоятельную услугу, так и с дополнительными опциями. Наш сервис работает с учетом требований пожарной безопасности», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Собственники жилья выбрали оптимальное для себя решение. Во-первых, наша территория ограждена, и парковкой пользуются только жильцы дома. Во-вторых, каждый житель может открыть ворота или посмотреть видеоархив с камер удаленно со своего смартфона, а проезд спецтранспорта будут контролировать специалисты „Ростелекома“», — поделился председатель ЖК «Радонежский» Артем Зоркальцев.

«Умный шлагбаум» — элемент платформы «Ростелеком Ключ», которая включает в себя «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умные счетчики». Эти услуги являются универсальным инструментом для повышения безопасности и комфорта жильцов и могут применяться как в отдельном доме, так и в масштабах жилого микрорайона. Сервисы можно подключить в комплексе или выборочно.

Подробную информацию об услуге «Ростелеком Ключ» можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

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