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Финал премии «Серебряный Лучник» — Сибирь вновь пройдет в Красноярске

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Финал XIV региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Сибирь пройдет в Красноярске 3 февраля. Генеральным партнером события вновь стала горно-металлургическая компания «Норильский никель», сообщают организаторы.

Напомним, заявку на участие в конкурсе коммуникационных проектов можно подать на сайте luchnik-siberia.ru до 23 декабря 2023 года. В этом году проекты принимаются в семи номинациях.

Традиционно городом премии был Новосибирск, но в 2013 и 2022 годах она вручалась в Красноярске. В 2024 году «Серебряный Лучник» — Сибирь вновь будет гостить в Красноярске. Здесь пройдут завершающие мероприятия премии — публичные защиты проектов, вошедших в шорт-лист по результатам заочного голосования экспертного жюри, и церемония награждения победителей.

По словам организаторов, «Норникель» заинтересован как в поддержке собственных и партнерских общественно значимых проектов в Сибири, так и в продвижении ярких сибирских кейсов на федеральном уровне.

В состав экспертного жюри премии вошел заместитель директора Красноярского представительства ПАО «ГМК Норильский никель» Игорь Астапов.

«У меня есть опыт судейства на региональном „Лучнике“, и я знаю, что это большое отраслевое событие и профессиональный праздник. Участники конкурса получают полезную обратную связь от коллег и экспертов и на защитах проектов, и в кулуарах, и такой нетворкинг всегда способствует развитию индустрии. Поддерживая „Серебряный Лучник“ уже много лет, компания будет рада принять премию и всех участников мероприятия на красноярской земле», — сказал Игорь Астапов.

Оператором премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». «Томский Обзор» является информационным партнером мероприятия.

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