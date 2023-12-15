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В Томске запустили телеграм-канал с актуальным расписанием автобусов №36 и №37

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Центр организации и контроля пассажироперевозок Томска запустил телеграм-канал «Движение автобусов 36/37 Томск». В нем диспетчерская служба публикует актуальную информацию о режиме работы этих муниципальных маршрутов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, решение о создании канала было принято на встрече представителей администрации Томска и перевозчика с активными жителями Тимирязева, Нижнего склада и Эушты. Потенциальные пассажиры маршрутов попросили организовать своевременное информирование о задержках автобусов, чтобы долго не ждать их на остановках.

— На встрече пришли к общему решению, что для удобства жителей необходим отдельный телеграм-канал по этому маршруту. С помощью специалистов Центра в оперативном режиме в этом канале будет публиковаться график движения маршрута — когда отправляется с конечной, задержки и не только. Кроме того, один день в неделю для участников канала будет открыто комментирование постов для сбора обратной связи, которая обязательно будет учитываться в дальнейшей работе перевозчика, — рассказала председатель комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

В мэрии уточняют, что на сегодняшний день от томичей на работу и долгое ожидание автобусов маршрута №36, 37 поступает наибольшее количество обращений.

Присоединиться к каналу «Движение автобусов 36/37 Томск» можно по ссылке.

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