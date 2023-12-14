Томичей приглашают на мастер-классы в пользу котиков

14 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске 23 и 24 декабря на гаражной распродаже в пользу животных пройдут мастер-классы. Томичи смогут создать магнитик к Новому год, праздничный носок из флиса и косы на резинке.

Как сообщают организаторы, все собранные средства пойдут на помощь бездомным животным. Так, 23 декабря пройдет мастер-класс по созданию магнита с символом года. Участники сделают заготовку-медальон, раскрасят основу, обработают торец, прикрепят магнит к основе и упакуют изделие.

Смастерить косы на резинке гости мероприятия смогут 23 и 24 декабря. Участники выберут цвет будущих кос, а потом заплетут 5 — 7 косичек в выбранной технике, тут же примерят и заберут с собой.

В эти же дни — 23 и 24 декабря, состоится мастер-класс по созданию праздничного носка из флиса. Участники выберут цветную заготовку, сошьют детали носочка, украсят вручную окантовкой и другими аксессуарами или вышивкой. В готовый носок можно упаковать небольшой подарок и положить под елку.

Мастер-классы пройдут в подвале пиццерии Make Love Pizza по адресу: пр. Ленина 85а. Стоимость участия в любом из мероприятий — 500 рублей по предоплате. Узнать подробности и записаться на мастер-классы можно в группе события ВКонтакте.

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