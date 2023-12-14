В Томске из-за аварии на водопроводных сетях частично перекрыли движение через Степановкий переезд

14 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Алекскей Вшивков, из архива издания

Сегодня, 14 декабря, в Томске из-за аварии на водопроводных сетях частично перекрыто движение через Степановский переезд. Предполагается, что оно будет восстановлено в течение двух часов, сообщает пресс-служба мэрии.

«На месте дежурит техника МБУ „ТомскСАХ“ и подрядчики администрации Кировского района, чтобы оперативно ликвидировать последствия аварии — убрать воду с проезжей части и посыпать все песком», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на месте находятся специалисты отдела благоустройства администрации района для принятия оперативных решений.

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