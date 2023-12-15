Дни Томской области: на пленарном заседании Совфеда представлены ключевые проекты региона

В составе томской делегации на Днях Томской области, которые проходили в Совете Федерации 11-13 декабря, участвовали депутаты Законодательной думы региона – Александр Куприянец, Олег Правдин, Дмитрий Никулин, Виктор Власов, Виктор Рулевский, Юрий Дроздов. Председатель облдумы Оксана Козловская выступила на пленарном заседании.

Губернатор рассказал о ключевых проектах региона по развитию социальной инфраструктуры и удобной городской среды. Он подчеркнул важность строительства третьего моста через Томь, многопрофильной детской больницы на 1 100 мест, клинико-диагностического корпуса НИИ Кардиологии, спорткомплекса «Центр самбо» и мусоросортировочного комплекса.

О правовом обеспечении приоритетов развития региона в современных условиях сенаторам рассказала Оксана Козловская. По ее словам, особое внимание в этом вопросе региональный парламентарий уделяет научно-образовательному комплексу.

«По итогам прошлого года совокупный бюджет томских университетов и научных организаций превысил 37 млрд рублей. А это новые разработки и технологии, высококвалифицированные кадры для страны. Именно поэтому в прошлому году дума внесла в региональное законодательство изменения, представив право бюджету финансировать науку, исследования и разработки, в том числе федеральным учреждениям», — сообщила Оксана Козловская сенаторам Совфеда.

В этом году в Томской области принят закон об утверждении заключения концессионного соглашения о создании современного межвузовского кампуса в Томске.

Спикер облдумы отметила, что основой парламентской работы в регионе является Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года, построенная с учетом анализа лучших практик правоприменения и взаимодействия с законодателями федерального и регионального уровней. По словам Козловской, в этой работе акцент делается и на научно-образовательный комплекс, и на поддержку молодежи — стратегического ресурса развития области.

«Доля молодежи на начало 2023 год у нас составляла без малого 27%. Это больше, чем в среднем по России и в Сибири. Молодежь в Томской области на особом счету, ведь от этих ребят зависит экономическое развитие, технологический и культурный суверенитет страны. Задача регионального парламента — формирование правового обеспечения молодежной политики, молодежного предпринимательства, молодых семей, студотрядов и волонтерских инициатив, вовлечение в парламентский процесс. Такие примеры у нас есть».

Оксана Козловская рассказала сенаторам Совфеда о ежегодном конкурсе на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области», который проводится региональным парламентом уже на протяжение 20 лет.

По итогам заседания Совфеда спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поблагодарила представителей региональной власти Томской области за успехи по целому ряду направлений. Отдельно председатель Совфеда отметила Оксану Козловскую, вручив ей награду за добросовестный труд и вклад в развитие российского парламентаризма.

«Томская область, безусловно, особый, знаковый регион и для Сибири, и для всей России, — отметила спикер Совета Федерации.

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