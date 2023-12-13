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В Томске 23 декабря зажгут главную новогоднюю елку

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В субботу, 23 декабря, в Томске на площади Ново-Соборной зажгут главную новогоднюю елку и откроют ледовый городок, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, установка 24-метрового искусственного дерева стартовала в конце ноября. Диаметр ёлки — 10 метров. Вокруг нее установят резной ледяной цоколь.

Также в рамках семейного праздника «Елка-2024» с 16:30 будут работать игровые площадки для юных томичей, а в 17.30 гостей ждет интерактивная развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.

Ранее сообщалось, что к Новому году в Томске украсят более 70 елей. Из них 9 — это растущие деревья. Дополнительно будут установлены 15 новогодних елей на муниципальных территориях. Еще около 50 новогодних елок разместят на дворовых территориях, их украшением займутся ТОСы, ТСЖ и прочие управляющие организации.

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